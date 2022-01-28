В Херсонской области в магазине сгорел мужчина

В Херсонской области в магазине сгорел мужчина

Полиция проводит расследование.

В селе Стрелковое (Херсонская область) горел магазин. Правоохранители обнаружили внутри здания тело мужчины. В настоящее время на месте работают следователи.

Об этом "Суспільне" сообщил и.о. начальника отдела коммуникации полиции Херсонской области Андрей Кованый.

Владелец магазина, когда узнала о возгорании, вызвала на место спасателей и полицию.

"Внутри обнаружили тело мужчины с несколькими проникающими ранениями, это охранник магазина. Приблизительно 1955-1957 года рождения. Сейчас работают криминалисты и эксперты, выясняют все обстоятельства", — сказал он.

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