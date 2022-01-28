Шарлиз Терон показала редкое фото дочери-трансгендера

Актриса поделилась кадром из семейного архива.

Известная голливудская актриса Шарлиз Терон редко говорит о личной жизни и своей семье.

46-летняя знаменитость самостоятельно воспитывает двух приемных детей. Звезда усыновила темнокожего мальчика Джексона в марте в 2012 году. А в 2015-м Терон взяла на воспитание темнокожую девочку Августу. Впрочем, когда Джексону исполнилось 7, актриса поделилась, что с трех лет он чувствует себя как трансгендерная девочка. Терон позволила ребенку носить одежду для девочек и приняла то, что она мама двух дочерей.

И вот на днях артистка показала новые фотографии с девочками. В кадре, который Шарлиз опубликовала в своем Instagram, они позировали среди леса рядом со своей бабушкой. 10-летняя Джексон предстала с длинными волосами, одетая в комбинезон.

https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Эту публикацию Шарлиз посвятила своей мамочке. 27 января Герда Алетта отметила день рождения. Также оскароносная звезда показала еще несколько фото с именинницей.

https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Актриса отметила, что каждый, кто знает ее маму, восхищаются тому, насколько она светлый и жизнерадостный человек.

"Она настоящая жизнь. Она смеется громче всех, кого я когда-либо встречала. Она отличная теннисистка/гольфистка/туристка! Она прямолинейна, честна и смешна!" – написала Терон и добавила смешное селфи с мамой в костюмах.

https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Также знаменитость показала, как выглядел ее родной человек в молодости.

https://www.instagram.com/charlizeafrica/

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