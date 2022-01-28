Шарліз Терон показала рідкісне фото доньки-трансгендерки

Акторка поділилася кадром із сімейного архіву.

Відома голлівудська акторка Шарліз Терон рідко говорить про особисте життя та свою сім’ю.

46-річна знаменитість самотужки виховує двох названих дітей. Зірка всиновила темношкірого хлопчика Джексона в березні 2012 року. А 2015-го Терон взяла на виховання темношкіру дівчинку Августу. Втім, коли Джексону виповнилося 7, акторка поділилася, що від трьох років він почувається як трансгендерна дівчинка. Терон дозволила дитині носити одяг для дівчаток та прийняла те, що вона мама двох доньок.

І от днями артистка показала нові фото з дівчатками. У кадрі, який Шарліз опублікувала у своєму Instagram, вони позували посеред лісу поруч зі своєю бабусею. 10-річна Джексон постала із довгим волоссям, одягнена у комбінезон.

https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Цю публікацію Шарліз присвятила своїй матусі. 27 січня Герда Алетта відсвяткувала день народження. Також оскароносна зірка показала ще декілька фото з іменинницею.

https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Акторка зазначила, що кожен, хто знає її маму, захоплюються тому, наскільки вона світла та життєрадісна людина.

"Вона справжнє життя. Вона сміється голосніше за всіх, кого я коли-небудь зустрічала. Вона чудова тенісистка/гольфістка/туристка! Вона прямолінійна, чесна і кумедна!" – написала Терон і додала смішне селфі з мамою у костюмах.

https://www.instagram.com/charlizeafrica/

Також знаменитість показала, який вигляд мала її рідна людина в молодості.

https://www.instagram.com/charlizeafrica/

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