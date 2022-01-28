Наталка Денисенко шокировала видео, как стоит на гвоздях: "Первые минуты кричала и материлась"

Звезда в первый раз такое практиковала.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко нашла себе новое увлечение.

К слову, знаменитость попыталась постоять на гвоздях. В своем Instagram артистка опубликовала видео, на котором практикует это занятие. Как призналась Наталка, она впервые стала на гвозди.

"Давно уже слышала об этой практике и ее интересных результатах, и очень хотела попробовать. Для меня это оказалось очень больно. Я даже не представляла, настолько больно", — поделилась Наталья.

Как признается актриса, сначала ей было очень сложно и больно. Даже были такие мысли, чтобы слезть с гвоздей. Впрочем, благодаря специалисту звезда пересилила себя и выстояла 40 минут.

"Первые минуты я кричала и материлась, сердилась, кричала что я неудобно поставила ногу, и я не смогу, что это не для меня. Потом у меня была паника, мне было страшно. Я не могла успокоиться, я говорила что я не хочу ничего, я слабак и больше не могу", — поделилась Наталка.

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