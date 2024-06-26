Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві помер американський дипломат: що відомо

У Києві помер американський дипломат: що відомо

Прапор США / Фото: Associated Press

Попередньо, смерть настала внаслідок природніх причин.

У київському готелі Hilton 25 червня виявили тіло представника американського посольства в Україні. Слідів насильства виявлено не було.

Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах.

"Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США, який підпорядкувався керівнику місії у посольстві в Києві. Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги.  Подальші коментарі ми не можемо надати з міркувань конфіденційності", – зазначили у посольстві США.

Нагадаємо, у Вірменії трагічно загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко. Він утопився у вірменському озері Севан.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація