У Києві помер американський дипломат: що відомо

У київському готелі Hilton 25 червня виявили тіло представника американського посольства в Україні. Слідів насильства виявлено не було.

Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах.

"Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США, який підпорядкувався керівнику місії у посольстві в Києві. Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги. Подальші коментарі ми не можемо надати з міркувань конфіденційності", – зазначили у посольстві США.

Нагадаємо, у Вірменії трагічно загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко. Він утопився у вірменському озері Севан.

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