У виборчому штабі заявили, що закінчення війни в Україні буде пріоритетом для Трампа у разі його переобрання.

У виборчому штабі Дональда Трампа вважають, що Європа має робити більший внесок для завершення війни в Україні, бо "США заплатили значно більше".

Про це повідомили у виборчому штабі Дональда Трампа на запит Української служби Голосу Америки.

Там наголосили, що пріоритетом другого терміну на посаді президента Дональда Трампа у разі його переобрання буде якнайшвидше закінчення війни.

"Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо щодо наших платників податків", — йдеться у письмовій відповіді виборчого штабу.

Ба більше, там заявили, що "Трамп — це єдина людина, яка відновить мир і відновить американську силу та стримування на світовій арені".

"Він єдина людина, яка може це зробити. Війна між Росією та Україною ніколи б не відбулася, якби Дональд Дж. Трамп був президентом. Так сумно", — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, напередодні агентство Reuters писало, що два головних радника Дональда Трампа представили "план припинення війни" Росії в Україні у разі його перемоги на президентських виборах. У Кремлі відреагували на це і заявили, що можливий план нібито "повинен враховувати ситуацію на фронті".

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