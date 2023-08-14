У Вірменії трагічно загинув український дипломат Сенченко

У Вірменії трагічно загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ.

У заяві МЗС України не повідомили, за яких обставин загинув Сенченко.

"Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає про трагічну смерть 13 серпня 2023 року досвідченого і висококваліфікованого дипломата, тимчасового повіреного у справах України в Республіці Вірменія Олександра Анатолійовича Сенченка", - сказано у повідмоленні.

Напередодні місцеві видання із посиланням на рятувальну службу МВС Вірменії повідомили, що в озері втопився чоловік.

"Сьогодні, 13 серпня, о 20:17, до національного центру кризового управління Гегаркунікського обласного рятувального управління надійшла інформація про те, що на 2-му громадському пляжі озера Севан водні рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді громадянина, який зник під час плавання", - писало News.am.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть громадянина.

Що відомо про Олександра Сенченка

За даними МЗС, Олександр Сенченко розпочав свою роботу в МЗС у 2003 році. Протягом своєї дипломатичної кар’єри він працював на різних посадах в апараті Міністерства у Першому територіальному управлінні, Департаменті євроатлатничного співробітництва та нових викликів, Департаменті секретаріату міністра та Шостому територіальному управлінні, а також направлявся в довготермінові відрядження до закордонних дипломатичних установ України в РФ, Азербайджанській Республіці та Республіці Вірменія.

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