В Армении трагически погиб украинский дипломат Сенченко

В Армении трагически погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко.

Об этом идет речь на сайте Министерства иностранных дел.

В заявлении МИД Украины не сообщили, при каких обстоятельствах погиб Сенченко.

"Министерство иностранных дел Украины с глубокой печалью извещает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного по делам Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко", — говорится в сообщении.

Накануне местные издания со ссылкой на спасательную службу МВД Армении сообщили, что в озере утонул мужчина.

"Сегодня, 13 августа, в 20:17, в национальный центр кризисного управления Гегаркуникского областного спасательного управления поступила информация о том, что на 2-м общественном пляже озера Севан водные спасатели во время дежурства в 25 м от берега заметили в воде гражданина, который исчез во время плавания", — писало News.am.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть гражданина.

Что известно об Александре Сенченко

По данным МИДа, Александр Сенченко начал свою работу в МИД в 2003 году. В течение своей дипломатической карьеры он работал на различных должностях в аппарате Министерства в Первом территориальном управлении, Департаменте евроатлантического сотрудничества и новых вызовов, Департаменте секретариата министра и Шестом территориальном управлении, а также направлялся в долгосрочные командировки в Азербайджан и Республику Армения.

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