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Абанк продлил действие самого выгодного предложения для клиентов до конца сентября Новости компаний

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Абанк продлил действие самого выгодного предложения для клиентов до конца сентября

Абанк продлил акцию для тех, кто желает оформить карту "АТБ" и получить кешбэк 50 грн, до 30.09.2023!

Карта "АТБ" от Абанка позволяет делать покупки в сети магазинов АТБ со скидкой 5% на товары со специальными ценниками красного цвета и до 40% — на выбранные товары по акции "Міцні знижки".

Поэтому, если клиент еще никогда не имел карты "АТБ", но желает делать покупки выгодно — ему нужно открыть карту, совершить покупку в супермаркете АТБ от 100 грн и получить 50 грн на счет кешбэка.

Оформить карту "АТБ" можно:

  • в мобильном приложении А24;
  • в любом отделении Абанка.
  • купив пластиковую карту "АТБ" в любом магазине сети АТБ в прикассовой зоне и активировав ее в мобильном приложении А24 за несколько минут.

На сегодня Абанком выдано уже почти 600 тыс. карт “АТБ”!

С картами "АТБ" от Абанка клиенты уже сэкономили более 14 млн грн на покупках а АТБ, а на этой неделе смогут это увидеть в новой версии приложения ABank24, в которой появится меню "Программы лояльности", где клиенты смогут просмотреть полученные скидки, аналитику по покупкам, а также другие фишки, которые заинтересуют каждого клиента.

Дополнительно клиенты Абанка получают до 20% кешбэка на покупки в разных магазинах, поэтому с картой "АТБ" можно получить еще и кешбэк от банка на продукты.

Об Абанке:

АО "А-БАНК" представлено на рынке банковских услуг более 25 лет и зарегистрировано в Государственном реестре банков 30.10.1992 г. по номеру № 127. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Дата публикации
Просмотры
1029
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