У Польщі під час роботи в полі загинула українка

У Польщі трактор переїхав працівницю з України.
Трагічний випадок, в результаті якого загинула 48-річна українка, стався в гміні Коньсковола (Люблінське воєводство).
Про це повідомляє сайт місцевої поліції.
Українка працювала в полі на роботах з викопування саджанців. З невідомих причин 48-річна жінка потрапила під причеплений до трактора механізм.
В результаті українка отримала важкі травми і, не зважаючи на зусилля медиків, померла.
За словами поліцейських, тракторист був тверезий.
Зараз трагічний випадок розслідують правоохоронці. Його також вивчатиме інспекція праці.
Нагадаємо, що у Польщі легковик переїхав українця, який лежав на дорозі. Водія виправдали, оскільки виявилося, що чоловіка збило інше авто, водій якого втік з місця ДТП.
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