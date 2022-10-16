У Польщі під час роботи в полі загинула українка

У Польщі трактор переїхав працівницю з України.

Трагічний випадок, в результаті якого загинула 48-річна українка, стався в гміні Коньсковола (Люблінське воєводство).

Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

Українка працювала в полі на роботах з викопування саджанців. З невідомих причин 48-річна жінка потрапила під причеплений до трактора механізм.

В результаті українка отримала важкі травми і, не зважаючи на зусилля медиків, померла.

За словами поліцейських, тракторист був тверезий.



Зараз трагічний випадок розслідують правоохоронці. Його також вивчатиме інспекція праці.

Нагадаємо, що у Польщі легковик переїхав українця, який лежав на дорозі. Водія виправдали, оскільки виявилося, що чоловіка збило інше авто, водій якого втік з місця ДТП.

Читайте також: