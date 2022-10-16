В Польше во время работы в поле погибла украинка

В Польше трактор переехал работницу из Украины.

Трагический случай, в результате которого погибла 48-летняя украинка, произошел в гмине Коньсковола (Люблинское воеводство).

Об этом сообщает сайт местной полиции.

Украинка работала в поле на работах по выкапыванию саженцев. По неизвестным причинам 48-летняя женщина попала под прицепленный к трактору механизм.

В результате украинка получила тяжелые травмы и, несмотря на усилия медиков, скончалась.

По словам полицейских, тракторист был трезв.



В настоящее время трагический случай расследуют правоохранители. Его также будет изучать инспекция труда.

Напомним, что в Польше легковушка переехала украинца, который лежал на дороге. Водителя оправдали, поскольку оказалось, что мужчину сбило другое авто, водитель которого скрылся с места ДТП.

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