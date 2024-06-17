У Житомирі блискавка ледь не вбила двох підлітків: деталі

Вдень 17 червня у центрі Житомира на вулиці Леха Качинського після удару блискавки госпіталізували 13-річних дівчину та хлопця.

Про це “Суспільному” розповів медичний директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Гриньов.

За його словами, швидку на місце викликали о 13:46.

“Нам надійшло повідомлення від перехожої, яка сповістила, що в двох дітей на вулиці Леха Качинського вдарила блискавка. Наші фахівці негайно виїхали на місце. Мова йде про двох дітей: 13-річних дівчину та хлопця. Наразі відомо, що дівчина вдарилася головою об бордюр: її у важкому стані без свідомості госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні. Хлопця в легшому стані доставили до дитячої лікарні імені Володимира Башека. Хлопець зараз під наглядом”, — розповів Віктор Гриньов.

У коментарі “Суспільному” медичний директор з хірургічної роботи Житомирської обласної дитячої лікарні Микола Бобер сказав, що у дівчини діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс мозку.

“Дівчину привезли до нас близько 15:00 у важкому стані. Її одразу обстежили. Попередній діагноз був “ураження блискавкою”, оскільки саме таке повідомлення ми отримали. Втім, слідів від входу і виходу блискавки ми не знайшли. Наразі у дівчини підтверджено закриту черепно-мозкову травму і струс мозку. Зафіксовано удар м'яких тканин голови — припускаю, що дівчинка могла злякатися, коли поруч ударила блискавка і грім, втратила свідомість і впала, вдарившись головою. Зараз дівчинку вдалося стабілізувати, її стан задовільний, вона перебуває під наглядом і знаходитиметься під ним найближчі кілька днів”, — сказав Микола Бобер.

Нагадаємо, на Тернопіль у ніч проти 8 червня обрушилася негода. Під час грози, що вирувала і вранці, блискавка вдарила у багатоповерховий будинок, через що у мешканців згоріли побутові прилади.

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