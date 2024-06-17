Експерт спрогнозував, де можливий контрнаступ ЗСУ

ЗСУ можуть розпочати локальний контрнаступ на одному з напрямків.

Сили оборони 2024 року орієнтуватимуться лише на оброну. Водночас один невеликий локальний контрнаступ можливий.

Таку думку висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак 24 каналу.

За його словами, для контрнаступу Україні зараз бракує ресурсів.

Він наголошує й на тому, що в ЗСУ залишається проблема з людьми.

"Людей не вистачає. Є проблеми з економікою. Є проблеми з оплатою праці військовослужбовцям. Є підрозділи, які не перебувають у складі ЗСУ. Вони воюють на певних напрямках, але вони не забезпечуються ЗСУ. Вони перебувають поза законом. Це надзвичайно ідейні хлопці та дівчата. Є багато проблем. Говорити про контрнаступ поки нам не доводиться", - зауважив колишній співробітник СБУ.

Коли можливий контрнаступ

Ступак зазначає, що наразі у нас є тільки озброєння, якого вистачить на зупинку росіян. Тоді як єдиний потенційний контрнаступ може бути в Харківській області.

"Харківська область – це ті локальні операції, які можна організувати протягом наступних 3-4 місяців. До речі, росіяни дуже на цю тему рефлексують, вони побоюються скупчення ЗСУ, вони побоюються, що буде обмежена контрнаступальна операція і Україна зайде на територію Бєлгородської області й там окопається", – наголосив Ступак.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко оцінив ймовірність нового контрнаступу ЗСУ.

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