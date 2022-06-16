"Україна - це сцена злочину" - прокурор Гааги

Прокурор Гааги намагається з'ясувати усю правду про звірства російської армії в Україні.

Перед слідчими стоїть завдання перевірити інформацію про усі заявлені випадки злочинів російської армії в Україні.

Про це повідомив в ефірі телемарафону прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан, який перебуває в Україні з робочим візитом.

"Під час другого візиту до України, коли я був в Бучі, в Бородянці, я побачив, що Україна - це сцена злочину. Ми маємо справу з великим обсягом інформації і все це документується і третіми сторонам, і дуже хоробрими журналістами у різних кутках України, і професійними представниками Офісу генпрокурора України", - сказав прокурор Гааги.

Він зазначив, що російську армію звинувачують в обстрілах житлових будинків, сексуальних злочинах, злочинах проти дітей і тортурах.

"Наше завдання використати можливості законодавства і перевірити достовірність усієї інформації, яку ми отримаємо з різних джерел", - сказав Карім Хан.

Нагадаємо, вчора, 15 червня, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан прибув до Харкова, щоб особисто оцінити наслідки обстрілу міста російською армією. Сьогодні він ще перебуває в Україні.

Прокурор МКС Карім Хан 2 березня розпочав розслідування щодо злочинів, скоєних Росією в Україні. Для розслідування воєнних злочинів до України приїдуть 42 міжнародних слідчі.

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