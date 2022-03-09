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В Івано-Франківську спіймали двох мародерів та прив'язали до стовпа

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В Івано-Франківську спіймали двох мародерів та прив'язали до стовпа

КУРС

Чоловіки хотіли обікрасти магазин. 

В Івано-Франківську на вулиці Коновальця спіймали двох чоловіків, яких звинувачують у мародерстві.

Про це  повідомило місцеве  видання "Курс" з посиланням на радника міського голови Назара Кішака.

За словами Кішака, чоловіків спіймали на спробі обікрасти магазин поруч. Після того, як їх спіймали, то прив’язали скотчем до електроопори.

До слова, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків обіцяв публічно карати мародерів - "20 буків по голій сраці".

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