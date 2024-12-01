В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Увечері 1 грудня у низці областей України було оголошено тривогу. У повітряному просторі країни фіксують безпілотники.

Про це стало відомо з мапи тривог та повідомлень Повітряних сил.

Сирени лунають в областях на півночі, сході, півдні та частково - у центрі країни. Наразі небезпека не оголошена у західних областях країни.

Мапа тривог станом на 21:45 неділі, 1 грудня.

Зауважимо, що о 21:49 почервоніла і столиця - Київ. Повітряні сили фіксують БпЛА у напрямку міста.

Зауважимо, що моніторингові канали інформують про 25 російських дронів у повітряному просторі країни.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, близько 20:00 стало відомо, що росіяни атакують безпілотниками Україну. Війська РФ запустили дрони з кількох напрямків.

Читайте також:

Українські бійці знищили північнокорейський ракетний комплекс