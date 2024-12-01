В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Небезпека безпілотників.
Увечері 1 грудня у низці областей України було оголошено тривогу. У повітряному просторі країни фіксують безпілотники.
Про це стало відомо з мапи тривог та повідомлень Повітряних сил.
Сирени лунають в областях на півночі, сході, півдні та частково - у центрі країни. Наразі небезпека не оголошена у західних областях країни.
Зауважимо, що о 21:49 почервоніла і столиця - Київ. Повітряні сили фіксують БпЛА у напрямку міста.
Зауважимо, що моніторингові канали інформують про 25 російських дронів у повітряному просторі країни.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, близько 20:00 стало відомо, що росіяни атакують безпілотниками Україну. Війська РФ запустили дрони з кількох напрямків.
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