В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: карта

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.
Об 05:33, 11 вересня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях України - переважно східних та південних.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".
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