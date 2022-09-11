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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: карта

Дата публікації
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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: карта

Фото: Getty Images

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.

Об 05:33, 11 вересня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях України - переважно східних та південних. 

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

Україна нині перебуває в потенційній небезпеці. 

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2439
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