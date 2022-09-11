В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие.
В 05:33, 11 сентября 2022 года, воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины — преимущественно восточных и южных.
Нужно немедленно следовать в укрытие!
Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!
Украина в настоящее время находится в потенциальной опасности.
Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!
Следите за сообщениями от местных властей!
Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов к границе с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".
Читайте также:
- Жданов объяснил важность увольнения Купянска для ВСУ
- Полный коллапс и катастрофа: Арестович рассказал, какой "ад" ВСУ устроили оккупантам на Харьковщине
- Началась новая стадия войны: Жданов объяснил, что это значит и что будет дальше