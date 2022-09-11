В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие.

В 05:33, 11 сентября 2022 года, воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины — преимущественно восточных и южных.

Нужно немедленно следовать в укрытие!

Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

Украина в настоящее время находится в потенциальной опасности.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя!

Следите за сообщениями от местных властей!

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Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов к границе с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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