Астрологический прогноз на 11 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: звезды советуют сохранять спокойствие, тем более что для такого – умиротворенного – состояния духа сложатся все необходимые условия. Можно отправляться в путешествия и проводить генеральную уборку – любое из этих занятий окажется более чем удачным.

Символ дня: голубь.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: серебристо-серый, жемчужный, голубой.

Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: стрессы могут стать причиной серьезных заболеваний, поэтому необходимо их избегать.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но их расшифровка требует терпения, внимания и эзотерических знаний.

Афоризм дня: "Будь оптимистом, приступая к работе, и скептиком, заканчивая ее" (польский ученый Людвик Хиршфельд).

Геометрическая фигура дня: спираль.

Ангел-хранитель дня: Эдор – дает уверенность в собственных.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и очистительную силу воды.

Табу дня: агрессивно настроенных и неадекватных людей желательно обходить стороной.

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