Астрологический прогноз на 11 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: звезды советуют сохранять спокойствие, тем более что для такого – умиротворенного – состояния духа сложатся все необходимые условия. Можно отправляться в путешествия и проводить генеральную уборку – любое из этих занятий окажется более чем удачным.
Символ дня: голубь.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: серебристо-серый, жемчужный, голубой.
Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: стрессы могут стать причиной серьезных заболеваний, поэтому необходимо их избегать.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но их расшифровка требует терпения, внимания и эзотерических знаний.
Афоризм дня: "Будь оптимистом, приступая к работе, и скептиком, заканчивая ее" (польский ученый Людвик Хиршфельд).
Геометрическая фигура дня: спираль.
Ангел-хранитель дня: Эдор – дает уверенность в собственных.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и очистительную силу воды.
Табу дня: агрессивно настроенных и неадекватных людей желательно обходить стороной.
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