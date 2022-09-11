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Астрологический прогноз на 11 сентября

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Астрологический прогноз на 11 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: звезды советуют сохранять спокойствие, тем более что для такого – умиротворенного – состояния духа сложатся все необходимые условия. Можно отправляться в путешествия и проводить генеральную уборку – любое из этих занятий окажется более чем удачным. 

Символ дня: голубь. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: серебристо-серый, жемчужный, голубой. 

Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: стрессы могут стать причиной серьезных заболеваний, поэтому необходимо их избегать. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но их расшифровка требует терпения, внимания и эзотерических знаний. 

Афоризм дня: "Будь оптимистом, приступая к работе, и скептиком, заканчивая ее" (польский ученый Людвик Хиршфельд). 

Геометрическая фигура дня: спираль. 

Ангел-хранитель дня: Эдор – дает уверенность в собственных. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и очистительную силу воды. 

Табу дня: агрессивно настроенных и неадекватных людей желательно обходить стороной. 

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