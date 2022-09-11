Астрологічний прогноз на 11 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: зірки радять зберігати спокій, тим паче, що для такого – заспокоєного – стану духу складуться всі необхідні умови. Можна вирушати в подорожі та проводити генеральне прибирання – будь-яка з цих справ виявиться більш ніж вдалою.

Символ дня: голуб.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: сріблясто-сірий, перлинний, блакитний.

Щасливе каміння дня: перли, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: стреси можуть спричинити серйозні захворювання, тому необхідно їх уникати.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але їхнє розшифрування вимагає терпіння, уваги та езотеричних знань.

Афоризм дня: "Будь оптимістом, стаючи до роботи, і скептиком, закінчуючи її" (польський вчений Людвік Гіршфельд).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Ангел-охоронець дня: Едор – додає впевненості у власних силах.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну та очисну силу води.

Табу дня: агресивно налаштованих та неадекватних людей бажано оминати.

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