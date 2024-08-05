В Міноборони пояснили, навіщо зловмисники створили фальшиві вебзастосунки "Резерв+"

Сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася.

Міністерство оборони України виявило три підроблені версії вебзастосунку "Резерв+", які ще перебували на стадії розробки.

Про це в етері телемарафону поінформувала заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

За її словами, підроблені вебзастосунки "Резерв+" перебували на стадії створення і не були запущені. Спеціалісти оперативно виявили загрозу і попередили громадян про небезпеку, щоб вони були пильними та знали, як розпізнати підробки. Вона розповіла, що підроблені сайти часто відрізняються від справжніх лише незначними деталями в адресі вебсайту.

Черногоренко пояснила, що важливо перевіряти адресний рядок під час використання сайту "Резерв+". Офіційний сайт має домен "mod.gov.ua" і містить посилання на додатки в App Store іа Google Play. Користувачам треба уникати сайтів з адресами, які схожі на офіційні, але мають додаткові елементи в кінці, як-от "top", "website" чи "org".

Вона також зазначила, що підроблені сайти створюються для збору особистих даних українських військовозобов'язаних і можуть використовуватися для атак або інформаційних кампаній, спрямованих на дискредитацію Міністерства оборони України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як згенерувати військовий квиток у "Резерв+". Міністерство оборони України оприлюднило покрокову інструкцію, як згенерувати військовий квиток у застосунку.

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