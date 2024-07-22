Як побачити дату оновлення даних у "Резерв+": у Міноборони відповіли

У разі повторної авторизації застосунок "Резерв+" не вимагає заново уточнювати військово-облікові дані, під час такого логіну оновлюється лише сам документ.

Під час повтороного заходу до застосунку "Резерв+" заново не уточнюються дані, лише оновлюється документ.

Про це сказала у коментарі LIGA.net розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона зауважила, що у випадку, якщо людина оновила дані у "Резерв+" до 16 липня, але перезайшла у застосунок вже після цієї дати, тобто, при повторній авторизації, система не має вимагати знову оновити дані.

Катерина Черногоренко пояснила, що дату оновлення даних вказано внизу військово-облікового документа.

Щоби побачити дату оновлення даних у "Резерв+", потріюно зробити наступне:

натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов'язаного,

відкрити повну інформацію,

проскролити до низу сторінки (у застосунку вона підписана як "Дата уточнення даних").

Також повні дані відкриються, якщо відсканувати QR-код: аби його отримати, треба один раз натиснути на військово-обліковий документ.

"Документ оновлено о": що це означає

Натомість при повторній авторизації у застосунку на документі пишеться "Документ оновлено о" і час логіну. Черногоренко пояснила: йдеться не про уточнення даних, а про саме оновлення документа.

"Адже людина могла сходити до ТЦК, в неї могло зʼявитись бронювання, якісь нові обставини. Тому є можливість оновлювати документ, щоб мати доступ до актуальних даних щодо себе", – зазначила вона.

Нагадаємо, військово-облікові дані необхідно було оновити включно до 16 липня. Якщо цього не зроблено, порушників можуть оштрафувати.

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