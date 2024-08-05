Одна з країн ЄС суттєво підвищила виплати для українських біженців

Однак, попри підвищення, за ці гроші люди не зможуть орендувати помешкання, наприклад, у Празі, Брно або Остраві.

Влада Чехії підвищила виплати для біженців з України. Відтак, одна з категорій отримуватиме на 1600 крон більше (63 євро), інші – на 1000 – 1200 крон (до 47 євро).

Про це повідомляє ukraina.radio.cz.

Крім того, від 1 вересня на території Чехії українцям надаватимуть безоплатне помешкання лише на 90 діб - послуга доступна тим, хто отримав тимчасовий захист. Під нове правило підпадають й вразливі категорії населення.

"Перші 90 днів українці можуть мешкати у кімнаті або квартирі, яку надала держава. Однак згодом доведеться виїхати в нове орендоване помешкання або домовитися про оплату. На тлі цього влада Чехії вирішила збільшити виплати біженцям, аби вони мали змогу платити за помешкання", - йдеться в повідомленні.

Водночас омбудсмен та благодійні організації, які працюють з біженцями, зауважують, що навіть збільшених виплат – недостатньо. З

"За ці гроші люди не зможуть орендувати помешкання, наприклад, у Празі, Брно або Остраві, де найреальніше знайти роботу", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, через понад два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії все більше українських біженців планують залишитися жити за кордоном назавжди.

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