Як згенерувати військовий квиток у "Резерв+": покрокова інструкція

Згенерувати військовий квиток можна за кілька хвилин.
Військовозобов'язані повинні оновити свої дані до 16 липня. Щоб полегшити процес, Міністерство оборони України оприлюднило покрокову інструкцію, як згенерувати військовий квиток в додатку "Резерв+".
Як саме це зробити - розповідаємо далі.
Військовий квиток - це документ, що посвідчує особу військовослужбовця та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.
Документи видають під час призову на службу, зарахування до військового навчального закладу або під час звільнення у запас чи зняття з військового обліку за станом здоров’я.
Покрокова інструкція:
Зайти до додатку "Резерв+" та оновіть інформацію.
Отримати документ з QR-кодом.
Натиснути три крапки біля документа.
Виберіть "завантажити PDF".
Для зручності роздрукуйте.
Раніше ми пояснювали, яка мітка в "Резерві+" підтверджує, що дані оновлено.
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