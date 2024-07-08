Як згенерувати військовий квиток у "Резерв+": покрокова інструкція

Згенерувати військовий квиток можна за кілька хвилин.

Військовозобов'язані повинні оновити свої дані до 16 липня. Щоб полегшити процес, Міністерство оборони України оприлюднило покрокову інструкцію, як згенерувати військовий квиток в додатку "Резерв+".

Як саме це зробити - розповідаємо далі.

Військовий квиток - це документ, що посвідчує особу військовослужбовця та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Документи видають під час призову на службу, зарахування до військового навчального закладу або під час звільнення у запас чи зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Покрокова інструкція:

Зайти до додатку "Резерв+" та оновіть інформацію.

Як згенерувати військовий квиток в додатку "Резерв+"

Отримати документ з QR-кодом.

Як згенерувати військовий квиток в додатку "Резерв+"

Натиснути три крапки біля документа.

Як згенерувати військовий квиток в додатку "Резерв+"

Виберіть "завантажити PDF".

Як згенерувати військовий квиток в додатку "Резерв+"

Для зручності роздрукуйте.

Як згенерувати військовий квиток в додатку "Резерв+"

Раніше ми пояснювали, яка мітка в "Резерві+" підтверджує, що дані оновлено.

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