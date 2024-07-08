Україною знову шириться повітряна тривога

Сьогодні, 8 липня, у низці регіонів України лунає повітряна тривога.

Нагадаємо, зранку 8 липня російська авіація завдала масованого ракетного удару по Україні. Росіяни задіяли щонайменше шість бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети "Кинджал". Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія запустила по Україні понад 40 ракет різних типів.

Росіяни масовано атакували ракетами Кривий Ріг. Попередньо відомо про десятьох загиблих. Ще 31 людина поранена, десятеро з них у тяжкому стані. Усіх госпіталізували.

Потужний удар прийшовся і на столицю. Окупанти влучили у лікарню "Охмадит". Відомо про 8 загиблих.

Також росіяни атакували Словʼянськ, Краматорськ, Дніпро, Камʼянське.

Читайте також: