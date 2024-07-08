Ракетний удар по Києву: що відомо про наслідки

Сьогодні, 8 липня, росіяни вдруге вдались до ракетного обстрілу. У Києві зафіксовано падіння уламків в низці районів.

Про наслідки повідомили у поліції.

Падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

У Соломянському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження двох поверхів бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м. кв. Один загиблий, двоє травмованих.

Дарницький район: уламок влучив в приватний житловий будинок. Жінка дістала поранення руки.

Деснянський район: горить будинок.

Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять автомобілі.

Шевченківський район: сталось влучання уламків ракет в одну із лікарень.

В інших районах міста уламки впали на відкриту територію.

Нагадаємо, вранці 8 липня російські окупанти здійснили масований обстріл українських міст. ЗС РФ запустили кілька десятків ракет, що в результаті призвело до страшних наслідків.

Про це детальніше розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під удар противника потрапили міста в різних регіонах країни, зокрема й столиця. Від російського терору постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ.

"Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню. Усі служби задіяні, щоб врятувати якомога більше людей", — написав Зеленський.

За останніми даними, у столиці загинули семеро осіб.

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