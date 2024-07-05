Яка мітка в "Резерві+" підтверджує, що дані оновлено: пояснення

До 16 липня чоловіки мають оновити військово-облікові дані. У застосунку "Резерв+" з'явились можливість виправлення даних онлайн та позначка часу, що підтверджує оновлення даних.

Мітка в "Резерві+"

Як зрозуміти, що ваші дані оновилися — читайте далі.

Як пояснила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook, після оновлення даних в електронному військово-обліковому документі відображається позначка часу, що підтверджує факт оновлення даних громадянином та свідчить про виконане зобов'язання.

На прикладі скриншоту вона показала, де та як в електронному військово-обліковому документі відображається мітка часу після оновлення даних.

Оновлення даних в резерв+

Виправлення даних

У "Резерві+" додали можливість виправлення даних онлайн. Таким чином громадяни можуть повідомити про помилки у ПІБ або ідентифікаційному коді.

"У майбутньому ми додамо опцію виправлення та інших даних онлайн", — сказали в Міноборони.

Якщо, наприклад, громадянин перебуває за кордоном і має дату оновлення даних, то він виконав своє зобов'язання.

Як згенерувати військово-обліковий документ онлайн у додатку "Резерв+"

Нагадаємо, у Міноборони розвіяли п'ять головних страхів щодо мобільного застосунку "Резерв+".

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