Яка мітка в "Резерві+" підтверджує, що дані оновлено: пояснення

До 16 липня військовозобов'язані мають оновити військово-облікові дані.
До 16 липня чоловіки мають оновити військово-облікові дані. У застосунку "Резерв+" з'явились можливість виправлення даних онлайн та позначка часу, що підтверджує оновлення даних.
Мітка в "Резерві+"
Як зрозуміти, що ваші дані оновилися — читайте далі.
Як пояснила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook, після оновлення даних в електронному військово-обліковому документі відображається позначка часу, що підтверджує факт оновлення даних громадянином та свідчить про виконане зобов'язання.
На прикладі скриншоту вона показала, де та як в електронному військово-обліковому документі відображається мітка часу після оновлення даних.
Виправлення даних
У "Резерві+" додали можливість виправлення даних онлайн. Таким чином громадяни можуть повідомити про помилки у ПІБ або ідентифікаційному коді.
"У майбутньому ми додамо опцію виправлення та інших даних онлайн", — сказали в Міноборони.
Якщо, наприклад, громадянин перебуває за кордоном і має дату оновлення даних, то він виконав своє зобов'язання.
Нагадаємо, у Міноборони розвіяли п'ять головних страхів щодо мобільного застосунку "Резерв+".