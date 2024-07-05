Вибори у Великій Британії: Зеленський привітав нову владу

Президент України Володимир Зеленський привітав лейбористів з перемогою на парламентських виборах у Великій Британії, а також подякував консерваторам за підтримку України.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х.

"Вітаю Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах. Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", — написав він.

Нагадаємо, у Великій Британії відбулися вибори. Лейбористська партія перемогла на загальних виборах. Зазначимо, що лейбористи востаннє вигравали вибори 2005 року, а від 2010 року перебували в опозиції. Лідер Консервативної партії Ріші Сунак підтвердив, що залишить свою посаду після парламентських виборів.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Партія Сунака офіційно програла на виборах у Британії. Що ж тепер із підтримкою України?

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