Ворог ударив по Херсону: постраждала вагітна жінка

Під обстрілом російських терористів опинився Корабельний район обласного центру.
У неділю, 7 липня, російська терористична армія завдала удару по житлових районах міста Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала вагітна жінка.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Під обстрілом російських терористів опинився Корабельний район обласного центру, де було пошкоджено приватні будинки.
"Відомо про одну постраждалу. Бригада "швидкої" доставила до лікарні вагітну жінку, 32 років, з ознаками отруєння продуктами горіння", - йдеться у повідомленні.
Зараз вона перебуває під наглядом медиків та у задовільному стані.
Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили безпілотником по Херсону. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.
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