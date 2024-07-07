Ворог ударив по Херсону: постраждала вагітна жінка

У неділю, 7 липня, російська терористична армія завдала удару по житлових районах міста Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала вагітна жінка.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Під обстрілом російських терористів опинився Корабельний район обласного центру, де було пошкоджено приватні будинки.

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"Відомо про одну постраждалу. Бригада "швидкої" доставила до лікарні вагітну жінку, 32 років, з ознаками отруєння продуктами горіння", - йдеться у повідомленні.

Зараз вона перебуває під наглядом медиків та у задовільному стані.

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Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили безпілотником по Херсону. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.

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