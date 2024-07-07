Нафтобаза горіла добу: успішна атака на “Лукойл-Югнєфтєпродукт” — результат роботи дронів СБУ

Вчора росіяни весь день не могли загасити масштабну пожежу, яка виникла в результаті нічної атаки дронів на нафтобазу біля станиці Павлівська Краснодарського краю. За цією “бавовною” стоять дрони СБУ.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua.

Масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами почалася після двох вибухів.

Також дрони СБУ організували серію вибухів на території нафтобази “Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт” в станиці Ленінградська. За даними супутникових знімків, пошкоджено не менше трьох резервуарів з паливом.

“СБУ й надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти обʼєктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості: працюєте на ВПК — чекайте на вибухову “бавовну” — зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.

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