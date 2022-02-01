Професійна армія та 100 тисяч військових: Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності

Професійна армія та 100 тисяч військових: Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності

Чисельність ЗСУ зросте на 100 тисяч осіб.

Сьогодні, 1 лютого, на відкритті сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання виступив президент України Володимир Зеленський.

Під час виступу у Раді Зеленський підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч людей.

“Розроблено указ про обороноздатність України та привабливості військової служби. Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат...Це старт переходу країни на професійну армію не тому, що скоро війна, а для того, аби надалі був мир”, - сказав президент.

Нагадаємо, 27 січня народні депутати ухвалили постанову "Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" (№6440). Планується, що сьома сесія парламенту триватиме до 22 липня 2022 року.

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