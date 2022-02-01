Профессиональная армия и 100 тысяч военных: Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности

Профессиональная армия и 100 тысяч военных: Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности

Численность ВСУ вырастет на 100 тысяч человек.

Сегодня, 1 февраля, на открытии седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время выступления в Раде Зеленский подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек.

"Разработан указ об обороноспособности Украины и привлекательности военной службы. Этим указом предусмотрено увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат... Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро война, а для того, чтобы в дальнейшем был мир”, — сказал президент.

Напомним, 27 января народные депутаты приняли постановление "О календарном плане проведения седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва" (№6440). Планируется, что седьмая сессия парламента продлится до 22 июля 2022 года.

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