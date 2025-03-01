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Проспорт
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ТСН новини 28 лютого. Скандальна розмова Трампа і Зеленського! Важливе інтерв'ю президента!
ТСН новини 28 лютого. Скандальна розмова Трампа і Зеленського! Важливе інтерв'ю президента!
ТСН новини 28 лютого. Скандальна розмова Трампа і Зеленського! Важливе інтерв'ю президента!
ТСН важливі новини 00:00 1 березня. Перші події за добу - США гудять, що робитиме Зеленський?!
Сюжети випуску
ТСН важливі новини 00:00 1 березня. Перші події за добу - США гудять, що робитиме Зеленський?!
Щойно! Зеленський після скандалу зізнався, чи можна врятувати стосунки з Трампом
Перше інтерв'ю Зеленського після скандалу в Білому Домі: відповіді на напади Трампа!
З хвилини на хвилину! Зеленський дає інтерв'ю після сварки з Трампом!
Шок- реакція світу на безперецедентну лайку Зеленського з трампом! Європа не мовчить!
ТСН новини 23:00 28 лютого. Останні новини зі США: де Зеленський і що сказав Трамп?
Що було не так із костюмом Зеленського? Спливли нові деталі сварки з Трампом!
Це була пастка для Зеленського! Невже Трамп підлаштував сварку перед камерами?!
ТСН новини 22:00 28 лютого. Світ підтримує Україну після сутички з Трампом
Зараз! Зеленський прокоментував скандальну зустріч з Трампом
Історичні баталії в Білому Домі: фінал сварки Зеленського з Трампом! ТСН підсумки 28 лютого.
Шахед влетів у спальню... Історія журналістки й хірурга, які загинули через атаку
Вони це зробили! Українці на маленькому човні перетнули Атлантику!
"Зеленський не готовий до миру" - Трамп не заспокоївся після сварки!
Просто зараз! Зеленський достроково залишає Білий Дім! Угоди не буде?!
Просто шок! Підсумки зустрічі Зеленського з Трампом! США шоковані сваркою!
Зустріч Зеленського та Трампа! Угода про надра! | ТСН 19:30 за 28 лютого 2025 року жестовою мовою
ТСН новини 18:00 28 лютого. Екстрена зустріч Трампа та Зеленського! Угода про надра зі США!
Наживо! Перші заяви Трампа й Зеленського! Президент показав Трампу дещо неочікуване!
Шок! Цивільні опинилися в одному підвалі з окупантом! Дрон дивом врятував їх!
Наживо зі США! Зустріч Зеленського з Трампом у ці хвилини - неочікувані подробиці
Новини України та світу станом на 28 лютого 2025 року, в огляді ТСН.
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