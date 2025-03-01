В Австалії заявили про підтримку України

На думку австралійських політиків, Зеленський продемонстрував хоробрість і лідерство.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив підтримку президенту України Володимиру Зеленському та українському народу.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

"Президент Зеленський продемонстрував хоробрість і лідерство, символічне для свого народу, перед обличчям жорстокого та незаконного вторгнення Росії. Австралія підтримує український народ у скрутний час", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в Австралії відповіли, на чиїх умовах має завершитися війна в Україні.

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