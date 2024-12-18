В Україні відновлює роботу посольство Австралії

Сибіга звернувся до австралійської сторони із проханням про додаткову військову підтримку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його австралійська колега Пенні Вонг оголосили про відновлення повноцінної роботи Посольства Австралії в Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Міністр Андрій Сибіга привітав у Києві свою австралійську колегу Пенні Вонг, яка здійснила перший за десять років двосторонній візит глави МЗС Австралії до України", - йдеться в повідомленні.

Міністри закордонних справ України та Австралії досягли згоди щодо повного відновлення роботи Посольства Австралії в Києві.

Окрім цього, Сибіга звернувся до австралійської сторони із проханням про додаткову військову підтримку. Зокрема, він запропонував передати Україні бронемашини “Бушмастер” та врахувати її потреби при списанні військової техніки Австралії.

Під час зустрічі обговорювали й загрози, що виникають через співпрацю Росії та КНДР.

"Підтримка України – в прямих інтересах Австралії, адже зміцнює стабільність не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні. Маємо посилювати тиск на державу-агресора та збільшувати ціну війни для Кремля", - заявив очільник МЗС.

Нагадаємо, в МЗС України прокоментували бажання Білорусі отримати “місце за столом мирних переговорів”.

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