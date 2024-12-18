В Украине возобновляет работу посольство Австралии

Сибига обратился к австралийской стороне с просьбой о дополнительной военной поддержке.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его австралийский коллега Пенни Вонг объявили о возобновлении полноценной работы Посольства Австралии в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Министр Андрей Сибига поздравил в Киеве свою австралийскую коллегу Пенни Вонг, которая совершила первый за десять лет двусторонний визит главы МИД Австралии в Украину", — говорится в сообщении.

Министры иностранных дел Украины и Австралии достигли согласия о полном возобновлении работы Посольства Австралии в Киеве.

Кроме этого, Сибига обратился к австралийской стороне с просьбой о дополнительной военной поддержке. В частности, он предложил передать Украине бронемашины Бушмастер и учесть ее потребности при списании военной техники Австралии.

В ходе встречи обсуждались и угрозы, возникающие из-за сотрудничества России и КНДР.

"Поддержка Украины – в прямых интересах Австралии, ведь укрепляет стабильность не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе. Должны усиливать давление на государство-агрессора и увеличивать цену войны для Кремля", — заявил глава МИД.

Напомним, в МИД Украины прокомментировали желание Беларуси получить "место за столом мирных переговоров".

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