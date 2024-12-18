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Украина внедряет электронный учет военнослужащих

Украина внедряет электронный учет военнослужащих

Скриншот голосования

Закон предусматривает использование электронных идентификаторов для учета военных.

Верховная Рада приняла законопроект №12066, предусматривающий создание единого реестра военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта. Его поддержали 254 депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Реестр станет информационной системой для сбора, учета, защиты и обновления данных о военных.

В нем будут храниться следующие данные: ФИО, дата рождения, отцифрованный образ лица, семейное положение, данные о военных документах и уникальный номер из демографического реестра. Также предусмотрено автоматическое присвоение электронного идентификатора (Military ID) для однозначной идентификации военных и обмена данными без персональной информации.

Система будет интегрироваться с электронной системой здравоохранения для доступа к результатам медосмотров. Военные смогут получать доступ к специальным скидкам, программам лояльности и новым сервисам, в частности через платформу Армия+.

Напомним, Верховная Рада Украины 16 января приняла в целом законопроект №10062 о создании единого электронного реестра военнообязанных и автоматического получения участника боевых действий (УБД).

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