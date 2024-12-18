Україна впроваджує електронний облік військовослужбовців

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12066, який передбачає створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту. Його підтримали 254 депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Реєстр стане інформаційною системою для збирання, обліку, захисту та оновлення даних про військових.

У ньому зберігатимуться такі дані: ПІБ, дата народження, відцифрований образ обличчя, сімейний стан, дані про військові документи та унікальний номер з демографічного реєстру. Також передбачено автоматичне присвоєння електронного ідентифікатора (Military ID) для однозначної ідентифікації військових і обміну даними без використання персональної інформації.

Система інтегруватиметься з електронною системою охорони здоров’я для доступу до результатів медоглядів. Військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу Армія+.

Нагадаємо, Верховна Рада України 16 січня ухвалила в цілому законопроєкт №10062 про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та автоматичного отримання учасника бойових дій (УБД).

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