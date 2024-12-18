Чи загрожує Путіну доля генерала Кирилова: Bild запитало у експертів

Вбивство генерала Кирилова в Москві стало приводом для дискусій про можливу небезпеку для російських високопосадовців, включно з президентом РФ Володимиром Путіним.

Німецьке видання Bild звернулося до експертів із запитанням, чи може Путін стати наступною мішенню.

Як зазначили журналісти, думки виявилися різними.

Директор празького аналітичного центру “Європейські цінності” Якуб Янда вважає, що Путін перебуває поза небезпекою через надзвичайно продумані заходи безпеки. Однак аналітик попередив, що середньому керівному складу в Росії тепер є чого боятися.

“Настільки успішна операція України в самому серці ворожої столиці посилає остаточний сигнал усім росіянам, причетним до військових злочинів: Україна вас дістане”, – заявив Якуб Янда.

Директор Ініціативи “Центр європейської стійкості” в Берліні Сергій Сумлінний висловив думку, що Україна свідомо не намагається завдати шкоди Путіну.

“Україна надає йому роль диктатора, який у манії величі веде свою армію у прірву. Натомість СБУ та ГУР вбивають важливих офіцерів, щоб послабити боєздатність Росії”, – пояснив експерт.

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Старша наукова співробітниця “Центру аналізу європейської політики” Джессіка Берлін вважає, що Путін постійно живе в страху за своє життя і навіть використовує двійників.

“Путін боїться за своє життя щодня і вже давно. Не дарма у нього є двійники, дегустатори та його сумнозвісний величезний стіл для нарад. Здатність України дістати високопоставлених офіцерів навіть у самому центрі Москви лише посилить його параною і недовіру до власного народу”, – заявила вона.

Нагадаємо, вранці 17 грудня в одному з районів Москви підірвали начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігоря Кирилова. Це той самий, який заявив, що США готують малярійних комарів, яких нібито планують скидати на позиції ЗС РФ в Україні.