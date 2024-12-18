Угрожает ли Путину судьба генерала Кириллова: Bild спросило у экспертов

Убийство генерала Кириллова в Москве стало поводом для дискуссий о возможной опасности для российских чиновников, включая президента РФ Владимира Путина.

Немецкое издание Bild обратилось к экспертам с вопросом, может ли Путин стать следующей мишенью.

Как отметили журналисты, мнения оказались разными.

Директор пражского аналитического центра "Европейские ценности" Якуб Янда считает, что Путин находится вне опасности из-за чрезвычайно продуманных мер безопасности. Однако аналитик предупредил, что среднему руководящему составу в России теперь есть чего бояться.

"Настолько успешная операция Украины в самом сердце вражеской столицы посылает окончательный сигнал всем россиянам, причастным к военным преступлениям: Украина вас достанет", – заявил Якуб Янда.

Директор Инициативы "Центр европейской устойчивости" в Берлине Сергей Сумлинный выразил мнение, что Украина сознательно не пытается нанести ущерб Путину.

“Украина придает ему роль диктатора, который в мании величия ведет свою армию в бездну. СБУ и ГУР убивают важных офицеров, чтобы ослабить боеспособность России", – пояснил эксперт.

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Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Джессика Берлин считает, что Путин постоянно живет в страхе за свою жизнь и даже использует двойников.

"Путин боится за свою жизнь каждый день и уже давно. Не зря у него есть двойники, дегустаторы и его печально известный стол для совещаний. Способность Украины достать высокопоставленных офицеров даже в самом центре Москвы только усугубит его паранойю и недоверие к собственному народу”, – заявила она.

Напомним, утром 17 декабря в одном из районов Москвы подорвали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова. Это тот самый, который заявил, что США готовят малярийных комаров, которых якобы планируют сбрасывать на позиции ВС РФ в Украине.