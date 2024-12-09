У центрі Донецька підірвали авто начальника Оленівської колоні – ЗМІ

У центрі окупованого Донецька стався вибух позашляховика, у результаті якого щонайменше двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляють росЗМІ.

За даними місцевих ЗМІ, вибух стався зі сторони водійського сидіння. Повідомляється, що, ймовірно, в автомобілі перебував начальник Оленівської колонії у якій у 2022 році було здійснено терористичний напад на полонених бійців ЗСУ.

Наразі на місці інциденту працюють оперативні служби, триває з'ясування обставин події.

Попередньо відомо, що постраждалі були доставлені до лікарні.

Нагадаємо, 24 липня в Москві вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser, що належав заступнику начальника 89-го центру супутникового зв’язку Андрію Торгашову. За повідомленнями, він вижив, але втратив ноги.

Читайте також: