Скандал в 211-й бригаде: Умеров анонсировал проверку и наказание

Рустем Умерова заявил о немедленном начале работы Главной инспекции Минобороны, которая проверит факты, изложенные в СМИ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на журналистское расследование об издевательстве командования над бойцами 211-й понтонно-мостовой бригады.

Комментарий Умерова опубликовало Минобороны Украины.

Министр подчеркнул, что "затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими – это неприемлемо на 3 году войны".

"По моему приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты изложенные в статье "Украинской правды" по ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ", – заявил Умеров.

Он также пообещал, что будет установлено, почему Военная служба правопорядка так долго расследовала эти позорные вещи.

"Общество ожидает объяснений, почему ситуация не была решена раньше. Моя позиция как министра четкая: все виновные должны понести наказание", – высказался министр.

Кроме того, он анонсировал, что вскоре Минобороны представит законопроект о военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военных и будет гарантировать прозрачность в каждом подобном случае.

"Служба в ВСУ должна быть честью, а не обеспечением чьих-либо персональных прихотей", — подчеркнул Умеров.

Напомним, в расследовании "Украинской правды" говорится, что командование 211-й бригады систематически применяло физическое насилие к военнослужащим, требовало у них деньги и угрожало отправить на фронт как "пушечное мясо".

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