Вместе с военной агрессией против Украины Россия начала массированное гибридное наступление на Европу.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил Европу о массированном гибридном наступлении России и предложил неотложные шаги для защиты.

Об этом шла речь в сообщении МИД Украины со ссылкой на лопись главы министерства в Х.

Сибига подчеркнул, что РФ использует все гибридные инструменты от пропаганды и кибератак до диверсий и саботажа, вмешательства во внутренние дела и попыток дестабилизировать целые страны.

"Грузия, Молдова и Румыния являются лишь последними примерами таких действий, но гибридные усилия России продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств", — добавил он, а также призвал все европейские правительства и общества осознать, что они уже подверглись нападению, и о соединить усилия для противостояния злонамеренному влиянию России.

"Для обороны от этого гибридного наступления и защиты Европы необходимо предпринять ряд неотложных шагов, в частности полностью заблокировать российскую пропаганду, усилить усилия полиции и контрразведки, укрепить киберзащиту и усугубить Шенгенскую визовую политику в отношении граждан РФ", — подчеркнул он.

Андрей Сибига также отметил, что у Украины огромный опыт противодействия разнообразным гибридным угрозам России, от кибератак до дезинформационных кампаний и диверсий.

"Мы готовы поделиться нашими лучшими знаниями и опытом с европейскими партнерами, чтобы помочь сохранить стабильное демократическое развитие", — написал Сибига.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался о свержении режима Асада. Он отметил, что это демонстрирует неизбежность краха диктаторов, возлагаемых на президента России Путина, ведь он предает своих союзников.

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