В Австрии заявили о поддержке Украины

По мнению австралийских политиков, Зеленский продемонстрировал храбрость и лидерство.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил о поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

Об этом он написал в социальной сети X.

"Президент Зеленский продемонстрировал храбрость и лидерство, символическое для своего народа, перед лицом жестокого и незаконного вторжения России. Австралия поддерживает украинский народ в трудные времена", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Австралии ответили, на чьих условиях должна завершиться война в Украине.

Читайте также: