В Австрии заявили о поддержке Украины

По мнению австралийских политиков, Зеленский продемонстрировал храбрость и лидерство.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил о поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу.
Об этом он написал в социальной сети X.
"Президент Зеленский продемонстрировал храбрость и лидерство, символическое для своего народа, перед лицом жестокого и незаконного вторжения России. Австралия поддерживает украинский народ в трудные времена", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Австралии ответили, на чьих условиях должна завершиться война в Украине.
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