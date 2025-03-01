Астрологічний прогноз на 1 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: у першій потрібно складати плани на майбутнє, над якими ми почали працювати вчора, а у другій можна поступово – з урахуванням вихідного дня – починати діяти.

Символ дня: Риба Кіт.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: помаранчевий, коричневий.

Щасливе каміння дня: агат, халцедон.

За якусь частину тіла відповідає: ротова порожнина.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, є нетривалими, особливо якщо їх не запускати.

Харчування дня: можна переходити нову дієту, постити та голодувати з лікувальною метою.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду рослини, які знаходяться під землею.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що знімають порчу та пристріт.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є – не варто звертати на них увагу.

Табу дня: необхідно уникати агресії щодо інших людей – вона може повернутись бумерангом.

Цитата дня: «Темрява не завжди означає зло, а світло не завжди несе добро»(Філіс Крістіна Каст).

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