Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 1 марта

Астрологический прогноз на 1 марта

Рыба-Кит - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в первой нужно составлять планы на будущее, над которыми мы начали работать вчера, а во второй можно постепенно – с учетом выходного дня – начинать действовать. 

Символ дня: Рыба-Кит. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый. 

Счастливые камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если их не запускать.  

Питание дня: можно переходить новую диету, поститься и голодать в лечебных целях. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду растения, плоды которых находятся под землей. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, снимающие порчу и сглаз. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются – не стоит обращать на них внимание.

Табу дня: необходимо избегать агрессии в отношении других людей – она может вернуться бумерангом. 

Цитата дня: «Тьма не всегда означает зло, а свет не всегда несет добро» (Филис Кристина Каст). 

Читайте также:

Переговоры между США и Россией! Что пообещали россияне?

Переговоры между США и Россией! Что пообещали россияне?

Похожие темы:

Следующая публикация