Астрологический прогноз на 1 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в первой нужно составлять планы на будущее, над которыми мы начали работать вчера, а во второй можно постепенно – с учетом выходного дня – начинать действовать.

Символ дня: Рыба-Кит.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый.

Счастливые камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если их не запускать.

Питание дня: можно переходить новую диету, поститься и голодать в лечебных целях.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду растения, плоды которых находятся под землей.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, снимающие порчу и сглаз.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются – не стоит обращать на них внимание.

Табу дня: необходимо избегать агрессии в отношении других людей – она может вернуться бумерангом.

Цитата дня: «Тьма не всегда означает зло, а свет не всегда несет добро» (Филис Кристина Каст).

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