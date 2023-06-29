Рак кісток: що це за хвороба та як її розпізнати

Первинний рак кісток є досить рідкісним і вражає приблизно 560 дітей, підлітків та дорослих щороку. Існує сім основних підтипів цього захворювання, найпоширенішими з яких є хондросаркома, яка переважно виявляється у кістках тазу, і остеосаркома, яка зазвичай знаходиться в верхніх кінцівках, найчастіше навколо коліна.

Про це пише The Telegraph.

"Остеосаркома та саркома Юїнга — також зустрічаються в тазі та ногах — більш поширені серед дітей, підлітків та молодих дорослих", — каже докторка Зої Девісон, керівниця досліджень, інформації та підтримки в організації "Трест наукових досліджень раку кісток".

"Проте після 50 років випадки захворювання знову зростають, і хондросаркома стає поширенішою серед дорослих".

Вторинний рак кісток, з іншого боку, частіше виникає у людей після 40 років, за словами Кортні Шерман, ортопедичної онкологині, яка спеціалізується на лікуванні раку кісток в Клініці Майо у Джексонвіллі, Флорида.

"Найпоширенішими видами раку, які поширюються на кістки, є рак передміхурової залози, молочної залози, легенів, нирок, щитовидної залози та кісткового мозку", — каже вона.

Що спричиняє рак кісток і як він поширюється?

Існують деякі генетичні фактори, які можуть сприяти первинному раку кісток, наприклад, такий стан, як синдром Лі-Фраумені (LFS), який викликає дефект гену, успадкований від батьків.

Деякі форми рідкісних кісткових захворювань, таких як хвороба Паджета, де нова кістка заміщує стару кістку швидше, ніж зазвичай, також можуть збільшити ризик розвитку раку. "В більшості випадків причини первинного раку кісток відносно невідомі", — каже доктор Девісон.

Однак ракові клітини також можуть поширюватися до кісток з пухлин інших органів через кровоносну систему або лімфатичну систему, мережу трубок і залоз, які фільтрують тілову рідину і допомагають боротися з інфекцією.

"Я б сказала, що хребет та довгі кістки, такі як стегно, гомілка і плечова кістка, є найпоширенішими місцями, куди може поширитися вторинний рак кісток", — каже Шерман. "Але він може розвиватися в будь-якій кістці вашого організму".

Які ознаки та симптоми раку кісток?

Як і при інших типах раку, втома, лихоманка та втрата ваги можуть бути ознаками раку кісток. Однак найпоширенішим симптомом є періодичний або постійний біль у пошкоджених кістках, навіть при сидінні.

"Зазвичай цей біль погіршується вночі", — каже доктор Девісон. "І він не вщухає навіть від знеболювального. Виникають проблеми з рухомістю, навіть загальними рухами, або може спостерігатися набряк навколо пухлини, може бути видимим або просто відчуватися вузол. Деякі пацієнти також можуть мати переломи кісток в результаті хвороби".

Люди з вторинним раком кісток зазвичай описують постійні болі у спині або закрепи через високий рівень кальцію в крові, а також синці та кровотечі через низький рівень кров'яних клітин. Це стається через те, що кров'яні клітини утворюються в кістковому мозку і можуть бути витиснуті пухлинами.

Які зазвичай прогнози?

Згідно з Національною службою охорони здоров'я (NHS), близько шести з десяти осіб з первинним раком кісток проживуть щонайменше п'ять років після діагностики, і багато з них можуть повністю видужати.

"Рівень виживання зріс з невеликим збільшенням протягом останніх 10 років", — каже доктор Девісон.

Однак вторинний рак кісток значно складніше лікувати, оскільки рак поширюється на різні частини тіла.

"Зазвичай ми не можемо вилікувати таких пацієнтів", — каже Шерман. "Але ми зробили найбільший прогрес у лікуванні пацієнтів, у яких рак розповсюдився на кістки від молочної залози, простати або кісткового мозку, оскільки для цих областей доступні більші досліджувальні кошти".

Як лікують рак кісток?

Основні методи лікування первинного раку кісток включають хірургічне видалення пухлини, хіміотерапію та радіотерапію.

"Пацієнтам з саркомою Евінга та остеосаркомою, зазвичай спочатку проводять хіміотерапію, щоб спробувати зменшити розмір пухлини, а потім проводять операції, після чого слідує додаткова хіміотерапія", — каже доктор Девісон.

"Хондросаркома, яка більш поширена у дорослих, має тенденцію бути стійкою до хіміотерапії, оскільки пухлини ростуть досить повільно. Тому для таких пацієнтів головним варіантом лікування є хірургічна операція", — додав він.

У випадку вторинного раку кісток, акцент зазвичай робиться на контролі симптомів та пошуку способів продовження життя.

Хіміотерапія використовується для зменшення розмірів пухлин, а пацієнти, у яких рак поширився з молочної залози або простати, часто отримують гормональне лікування.

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