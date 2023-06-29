Рак костей: что это за болезнь и как ее распознать

Первичный рак костей достаточно редок и поражает примерно 560 детей, подростков и взрослых ежегодно. Существует семь основных подтипов этого заболевания, наиболее распространенными из которых являются хондросаркома, преимущественно обнаруживающаяся в костях таза, и остеосаркома, обычно находящаяся в верхних конечностях, чаще всего вокруг колена.

Об этом пишет The Telegraph.

"Остеосаркома и саркома Юинга — также встречаются в тазу и ногах — более распространены среди детей, подростков и молодых взрослых", — говорит доктор Зои Дэвисон, руководитель исследований, информации и поддержки в организации "Трест научных исследований рака костей".

"Однако после 50 лет случаи заболевания снова растут, и хондросаркома становится более распространенной среди взрослых".

Вторичный рак костей, с другой стороны, чаще возникает у людей после 40 лет, по словам Кортни Шерман, ортопедической онкологине, специализирующейся на лечении рака костей в Клинике Майо в Джексонвилле, Флорида.

"Самыми распространенными видами рака, которые распространяются на кости, является рак предстательной железы, молочной железы, легких, почек, щитовидной железы и костного мозга", — говорит она.

Что приводит к раку костей и как он распространяется?

Существуют некоторые генетические факторы, которые могут способствовать первичному раку костей, например такое состояние, как синдром Ли-Фраумени (LFS), который вызывает дефект гена, унаследованный от родителей.

Некоторые формы редких костных заболеваний, таких как болезнь Паджета, где новая кость замещает старую кость быстрее обычного, также могут увеличить риск развития рака. "В большинстве случаев причины первичного рака костей относительно неизвестны", — говорит доктор Дэвисон.

Однако раковые клетки также могут распространяться к костям из опухолей других органов через кровеносную или лимфатическую систему, сеть трубок и желез, которые фильтруют теловую жидкость и помогают бороться с инфекцией.

"Я бы сказала, что позвоночник и длинные кости, такие как бедро, голень и плечевая кость, являются наиболее распространенными местами, куда может распространиться вторичный рак костей", — говорит Шерман. "Но он может развиваться в хоть какой кости вашего организма".

Какие признаки и симптомы рака костей?

Как и при других типах рака, усталость, лихорадка и потеря веса могут являться признаками рака костей. Однако наиболее распространенным симптомом является периодическая или постоянная боль в поврежденных костях, даже при сидении.

"Обычно эта боль ухудшается ночью", — говорит доктор Дэвисон. "И он не утихает даже от обезболивающего. Возникают проблемы с подвижностью, даже общими движениями, или может наблюдаться отек вокруг опухоли, может быть просматриваться или просто ощущаться узел. Некоторые пациенты также могут иметь переломы костей в результате болезни".

Люди с вторичным раком костей обычно описывают постоянные боли в спине или запоры из-за высокого уровня кальция в крови, а также кровоподтеки и кровотечения из-за низкого уровня кровяных клеток. Это происходит из-за того, что кровяные клетки образуются в костном мозге и могут быть вытеснены опухолями.

Какие обычно прогнозы?

Согласно Национальной службе здравоохранения (NHS), около шести из десяти человек с первичным раком костей проживут по меньшей мере пять лет после диагностики, и многие из них могут полностью поправиться.

"Уровень выживания вырос с небольшим увеличением за последние 10 лет", — говорит доктор Дэвисон.

Однако вторичный рак костей значительно сложнее лечить, поскольку рак распространяется на разные части тела.

"Обычно мы не можем вылечить таких пациентов", — говорит Шерман. "Но мы сделали наибольший прогресс в лечении пациентов, у которых рак распространился на кости молочной железы, простаты или костного мозга, поскольку для этих областей доступны большие исследовательские средства".

Как лечат рак костей?

Основные методы лечения первичного рака костей включают хирургическое удаление опухоли, химиотерапию и радиотерапию.

"Пациентам с саркомой Эвинга и остеосаркомой обычно сначала проводят химиотерапию, чтобы попытаться уменьшить размер опухоли, а затем проводят операции, после чего следует дополнительная химиотерапия", — говорит доктор Дэвисон.

"Хондросаркома, более распространенная у взрослых, имеет тенденцию быть устойчивой к химиотерапии, поскольку опухоли растут довольно медленно. Поэтому для таких пациентов главным вариантом лечения является хирургическая операция", — добавил он.

В случае вторичного рака костей акцент обычно делается на контроле симптомов и поиске способов продления жизни.

Химиотерапия используется для уменьшения размеров опухолей, а пациенты, у которых рак распространился из молочной железы или простаты, часто получают гормональное лечение.

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