Це нормально боятись висоти: пілот МіГ-29 зробив неочікуване зізнання

Іван Смеречанський нині підполковник ЗСУ, льотчик 2 класу, а це означає, що на його рахунку не менше 200 бойових вильотів.

Командир авіаційної ескадрильї 114 бригади тактичної авіації, пілот МіГ-29 Іван Смеречанський з позивним Смерека зізнається, що боїться висоти.

Також він поділився тим, чому це не завадило йому стати пілотом в інтервʼю для "Суспільного".

"Під час вступу в Харківський університет, коли там був профвідбір, психологічний відбір, тобто дуже багато питань, там спеціально дивилися на нашу психологічну стійкість. І там було дуже багато питань: чи ти переходиш дорогу на червоне світло; чи є страх висоти. Я відповів, чесно, що є. І бачите, я став пілотом, і це нормально для людини боятися висоти", – розповів Іван Смеречанський.

Смерека нині підполковник ЗСУ, льотчик 2 класу, а це означає, що на його рахунку не менше 200 бойових вильотів.

"Знаєте, коли летиш в цивільному літаку, мені страшно, тому що не ти керуєш машиною, скажімо так. Тут ти керуєш цим процесом, ти знаєш, що це за пташка, ти знаєш, як нею керувати, і що вона тебе не підведе", – розповідає пілот.

Він наголошує, що страх висоти не став на заваді стати пілотом, але на балкон 9 поверху не виходить.

"Це нормально для людини боятися висоти. Як приходжу в гості до когось, а там 8-9 поверх, я просто на балкон не виходжу, тому що страшно", – зізнається льотчик.

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