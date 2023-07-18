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Експерт дав прогноз щодо роботи "зернової угоди" без Росії

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Експерт дав прогноз щодо роботи "зернової угоди" без Росії

Попри вихід Росії із "зернової угоди", Україна продовжить експорт збіжжя / Фото: Pexels

Багато країн зацікавлені в тому, щоб світовий ринок зерна був стабільним.

Україна продовжить експортувати своє зерно, попри те, що Росія вийшла із "зернової угоди".

Таку думку в етері телемарафону висловив дипломат, експерт з міжнародних питань Руслан Осипенко.

Він зазначив, що багато країн зацікавлені в тому, щоб світовий ринок зерна був стабільним.

"Зерно з України будуть вивозити таким чи іншим чином. Тому що Україна – природня житниця. Для того, щоб стабілізувати соціально-політичну ситуацію в таких країнах, як Китай, наприклад, більшість країн світу буде зацікавлена, щоб не було дестабілізації на світовому ринку збіжжя", - сказав він.

Експерт заявив, що тут зацікавленість не стільки в самих країнах Африки, скільки в тому, що була стабільність, а ціни не зерно не підіймалися.

"Якщо піднімуться ціни – це буде проблема: і інфляція запуститься... буде порушена соціально-політична стабільність, в деяких країнах можуть будуть заколоти. Тому це збіжжя будуть вивозити з Росією чи без Росії, шляхи знайдуться. Просто потрібен час на те, щоб знайти варіант, як вивезти це зерно", - додав Осипенко.

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що вихід Росії із "зернової угоди" може мати вплив на життя десятків мільйонів людей у всьому світі.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Кремля Дмитро Пєсков пригрозив "ризиками" сторонам, які зважаться на подовження "зернової угоди" без участі Москви.

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Дата публікації
Перегляди
598
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